Scènes de Ménages : ces petits plaisirs interdits aux acteurs à cause de leur contrat

Jouer dans Scènes de Ménages, c'est clairement une opportunité en or pour n'importe quel acteur. La série cartonne et est adorée du public, les tournages n'empêchent pas le casting de participer à d'autres projets en parallèle, et les créateurs imaginent régulièrement des primes afin de mettre en scène les personnages dans des situations inédites et originales.

Un contrat très spécial

Pourtant, en réalité, tout n'est pas si génial sur la série. Présente au Festival de l'Alpe d'Huez cet hiver, Anne-Elisabeth Blateau - l'interprète d'Emma depuis déjà 9 saisons sur M6, a profité d'une interview accordée à Purepeople pour faire une étonnante confession sur son contrat.

Interrogée sur de possibles sessions de ski en marge du festival, la comédienne a déclaré : "Je n'ai pas le droit. S'il m'arrive quelque chose, non, non, non. Dans mon contrat, c'est interdit, tout ce qui est saut en hauteur, tous les trucs où on peut se péter, quoi. Non, je n'ai pas le droit". Pas de saut en parachute ? Pas de karting ? Pas de patinage ? Pas de fun...

Un contrat qui nous rappelle ceux imposés aux sportifs et qui n'a finalement rien de très surprenant. Après tout, même si Scènes de Ménages n'est pas la série qui nécessite le plus de déplacements devant la caméra, cela ne serait pas très pratique de tourner de nombreux épisodes avec un pied dans le plâtre. Surtout, cela offrirait un marqueur temporel aux épisodes, ce que ne veut pas M6 avec les multi-rediffusions de la série.