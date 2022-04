Sarah Fraisou forcée à faire des choses avec Ahmed ? "C'est mon bourreau, il m'a traumatisée"

En décembre 2021, Sarah Fraisou mettait fin aux rumeurs en déclarant officiellement qu'elle aurait été victime de violences conjugales lors de sa relation avec Ahmed "Thai" Harroun, que l'on a pu découvrir récemment dans l'émission 10 couples parfaits 5 (TFX). Des propos qui avaient surpris les internautes après des mois de silence de sa part à ce sujet, et qu'elle assume aujourd'hui.

Sarah Fraisou forcée de faire des choses avec Ahmed ?

A l'occasion d'un live organisé sur Instagram avec Marc Blata, la star de la télé-réalité a décidé d'en rajouter une couche en révélant cette fois-ci qu'elle aurait subi des pressions importantes au cours de son mariage qui l'aurait menée à agir sous la contrainte : "Ce mec là vous ne le connaissez pas. Il y a même eu des moments (...) où moi, inconsciemment parlant, je me forçais à faire des choses parce qu'on me disait : 'T'as pas le choix et que tu es sa femme en fait'".

Il est difficile de savoir si la jeune femme parle véritablement d'agressions sexuelles au sein de son couple, mais Sarah Fraisou l'a confessé, elle en reste traumatisée aujourd'hui. "Cette personne-là je vous le dis, oui je n'ai pas forcément envie de la voir sur les réseaux sociaux parce que aujourd'hui c'est clairement mon bourreau, a-t-elle déclaré, bouleversée. Le mec il m'a traumatisée, je ne peux même plus le voir. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer ça dans votre tête".

"C'est mon bourreau, il m'a traumatisée"

Aussi, quand elle voit aujourd'hui des inconnus remettre sa parole en cause alors même qu'elle aurait souffert au quotidien de cette situation, "je ne me nourrissais plus, je ne dormais plus", Sarah Fraisou ne cache pas sa colère et sa frustration. "On vient me voir et on me dit : 'C'est ta parole contre la sienne.', a-t-elle déploré, les larmes aux yeux. Je vous le dis, il y a des choses que j'aurais dû faire depuis longtemps qui aujourd'hui ont été faites [elle aurait porté plainte, ndlr]. Chacun va régler ses comptes en privé et on va faire les choses bien."

Elle l'a ensuite ajouté, meurtrie par les remises en doute perpétuelles de son expérience, "Je me sens violée, je me sens psychologiquement atteinte et cette personne-là a eu des actes physiques, des violences physiques sur moi et je n'en ai jamais parlé avant parce que pour moi, mon rôle de femme était de protéger mon soi-disant mari".

Des propos forts qui ne devraient pas rester sans conséquences. On ne sait pas si Ahmed utilisera encore une fois son droit de réponse ou si Sarah Fraisou étaiera ses propos à l'aide de documents officiels et de preuves, mais cette histoire est véritablement tragique.