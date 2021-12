Sarah Fraisou victime de violences conjugales ? Ahmed dément, elle réplique "J'ai trop fermé ma bouche"

"Je décide de ne plus fermer ma bouche. Je vais dire certaines vérités." Le 22 décembre, Sarah Fraisou est sortie du silence après la publication de rumeurs sur son couple avec Ahmed. Neuf mois après l'annonce de leur divorce, la candidate de télé-réalité a confirmé la rumeur selon laquelle elle a été victime de violences conjugales de la part de son ex. "Je suis partie jusqu'à me faire vomir pour atteindre le poids que la personne m'a donné" a-t-elle déclaré, laissant entendre que sa grosse perte de poids était liée à des pressions dans son couple. "J'attends de voir ce que les Caliméros 2.8 vont sortir ou inventer sur mes côtes (...) Vous inquiétez pas, j'assumerai tout tout tout ! Avec justificatifs, preuves à l'appui..." a-t-elle aussi posté.

Selon Aqababe qui a révélé l'affaire, Ahmed aurait tenu des propos violents à l'encontre de Sarah Fraisou, l'aurait insultée et même menacée. "Elle m'a raconté qu'en pleine séquence, Ahmed l'avait soupçonnée d'être enceinte de lui. Il lui a dit : 'Allonge-toi sur le dos, je vais te mettre deux ou trois patates dans le ventre" a écrit le blogueur.

"Cette fille est malade, il faut qu'elle aille consulter"

Il y a quelques jours, c'est dans un live Instagram avec Marc Blata qu'Ahmed a décidé de répondre aux accusations portées par Sarah Fraisou. Ce dernier dément catégoriquement les rumeurs autour de son couple mais aussi avoir forcé son ex-femme à maigrir. "Je ne l'ai jamais forcée à vomir ! C'est quoi ce délire ? Cette fille est malade, il faut qu'elle aille consulter. Je l'ai juste accompagnée dans sa démarche" a-t-il expliqué. Selon lui, Sarah Fraisou lui aurait, à plusieurs reprises, fait du "chantage au suicide" alors qu'il voulait se séparer d'elle. Ahmed accuse aussi Sarah de l'avoir "roué de coups" après avoir bu et il confie l'avoir poussée mais uniquement pour qu'elle cesse de le frapper.

Le sportif a également confirmé qu'il n'était pas à l'aise avec les tenues choisies par son épouse. "Tu ne peux pas t'habiller comme ça quand tu es mariée. (...) C'est ma femme avec qui je vais avoir des enfants. Et pour ton mari, tu fais des concessions. Tu ne peux pas sortir en mini-jupe serrée" a-t-il déclaré.

Elle le tacle

Après ces déclarations, Sarah Fraisou a de nouveau réagi. Elle a confirmé avoir frappé son ex mais explique s'être excusée. "Moi, ma langue ne va pas se tenir, je vous le dis. Personne ne sait ce que j'ai subi. Avant, je pensais être tombée sur des pervers narcissiques et des manipulateurs. Mais là, on a atteint le summum ! (...) Je vais vous dire des détails, la tête de ma mère, vous allez tomber de haut. J'ai trop fermé ma bouche, j'ai trop voulu penser aux autres et protéger. Qui m'a protégée, moi ? (...) Si cette personne se permet de me faire passer pour la mauvaise... Accroche-toi, mon grand." a-t-elle déclaré sur Snapchat.