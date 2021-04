Sarah Fraisou et Raphaël Pépin grillés ? Fabrice Sopoglian balance : "ils ne servent plus à rien"

Sarah Fraisou, Raphaël Pépin et Toto "ne servent plus à rien", "n'emmènent plus rien"

Fabrice Sopoglian a ajouté : "Je comprends qu'on puisse cibler des candidats qui n'ont plus leur place", "ça a été une grande discussion que j'ai eu ces derniers mois avec la production". Lui qui a donné les noms de Sarah Fraisou, Raphaël Pépin et Toto qui n'apporteraient donc plus rien aux Anges a précisé : "Il y a une catégorie de candidats qu'il ne faudrait plus voir, qui ne servent plus à rien, qui n'emmènent plus rien". "Je pense que ce genre de candidats ça ne sert plus à rien dans ce genre de programme. L'époque est révolue" a-t-il aussi déclaré.

Celui qui est absent des Vacances des Anges 4 aimerait voir une saison des Anges All Stars pour finir le programme qui a duré au fil des années. Mais pas question d'y voir des candidats comme Sarah Fraisou, Raphaël Pépin et Toto : "Je préfèrerais prendre des gens neufs ou des anciens qui avaient cette spontanéité".

Mais "personne n'est emprisonné", "les candidats peuvent partir à tout moment"

Après, Fabrice Sopoglian n'a pas pour autant défendu Angèle Salentino. Il a rappelé que les candidats sont libres de partir quand ils sont sur le tournage. Evidemment, "il va y avoir des candidats plus forts que d'autres" mais "le terme acharnement me dérange" a-t-il indiqué, parce que "personne n'est emprisonné. On est dans une télé-réalité ouverte. A tout moment les candidats peuvent venir me parler et à la production, et ils peuvent partir à tout moment".

Et "dans certaines saisons, les équipes ont peut-être un peu poussé le truc" a-t-il avoué concernant la prod, "mais tout le monde a le choix de partir". Par contre Fabrice Sopoglian a précisé que "la chaîne n'a rien à voir, NRJ12 je ne suis pas là pour les défendre, c'est pas eux qui m'ont appelé pour faire cette interview" mais "ils ne sont pas sur place" pour le tournage et ne voient donc pas les clashs et les histoires.