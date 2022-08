Sandman : "Je n'ai pas mangé pendant des mois", Tom Sturridge (Morpheus) dévoile sa préparation intense

Sortie il y a seulement quelques jours sur Netflix, Sandman n'a pas tardé à trouver des adeptes (découvrez notre avis sur la série). Le show adapté des comics de Neil Gaiman s'est retrouvée premier du top des séries les plus vues sur la plateforme dans le monde entier dont en France. Si vous avez déjà commencé la série, vous vous êtes peut-être demandé si le corps de Tom Sturridge alias Morpheus a été retouché numériquement pour l'épisode 1. La réponse est non !

La préparation physique folle de Tom Sturridge pour Sandman

Afin de devenir Morpheus devant les caméras, Tom Sturridge s'est lancé dans une préparation physique folle. Un peu comme un acteur qui doit gagner du muscle, il a suivi des entraînements en salles de musculation. Sauf qu'en plus de cela, il confie s'être affamé, afin que son corps soit le plus maigre possible, notamment pour l'épisode 1 où son personnage est capturé et enfermé dans une bulle de verre.

"Dream n'a pas de chair, il n'est que tendons et muscles" rappelle l'acteur à The Times. Et d'ajouter : "Je n'ai pas beaucoup mangé pendant des mois avant le tournage et je faisais beaucoup d'exercices". Dans une interview à Rolling Stone, Tom Sturridge a aussi confié qu'il n'avait "plus de poids, juste de la peau" après cette préparation. Flippant !