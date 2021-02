Saint-Valentin 2021 : 10 idées de cadeaux à shopper pour son mec

Un parfum made in France

Qui dit Saint-Valentin, dit fleurs, chocolats... et parfums ! Et parce que votre mec aussi veut sentir bon, pourquoi ne pas lui acheter le parfum Bon Homme à 29,99€. Il s'agit du tout premier parfum de la marque Jules et il est made in France. Comme l'explique l'enseigne dans son communiqué, "on connait tous cette expression", "ça sent l'homme". Une expression assez négative, qui fait penser à une odeur de vestiaires de sport ou de week-end jeux vidéo sans sortir. Alors Jules veut casser les clichés masculins en préférant qu'on dise "ça sent le bon homme". Et avec ce premier parfum aux "notes boisées de bois de cèdre et santal, touches fraiches de bergamote et de lavande suivies par des notes plus épicées de muscade", ça risque bien de marcher !