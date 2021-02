L'affaire du siècle : l'Etat français reconnu coupable d'inaction climatique

Les ONG, les stars et les militants saluent cette "victoire historique pour le climat"

L'affaire du siècle est portée par 4 organisations de protection de l'environnement et de solidarité internationale. Elle avait attaqué l'Etat français en justice pour son inaction contre le réchauffement climatique. L'Affaire du siècle avait alors reçu le soutien de plus de 2,3 millions de personnes en France, via une pétition. Un soutien dont beaucoup de stars font aussi partie, comme les acteurs et les actrices Lucie Lucas, Clément Rémiens, Juliette Tresanini, Marion Cotillard, Elie Semoun, Juliette Binoche, les musiciens Shaka Ponk ou encore les YouTubeurs Akim Omiri et Baptiste Lorber.

Le hashtag #Laffairedusiecle est en TT sur Twitter parce que ce premier grand procès sur le climat en France a été gagné. Le tribunal administratif de Paris a rendu son jugement ce mercredi 3 février et, comme l'a révélé le site de L'affaire du siècle, "l'inaction climatique de l'Etat est jugée illégale". C'est une "victoire historique pour le climat" se sont réjouis les ONG, postant alors une vidéo avec plusieurs célébrités engagées pour remercier tous les Français et toutes les Françaises qui se sont mobilisé(e)s pour cette cause environnementale.