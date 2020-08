Ryan Reynolds s'excuse après l'énorme polémique sur son mariage avec Blake Lively

Ryan Reynolds est peut-être l'un des acteurs les plus appréciés du public et son couple avec Blake Lively est peut-être l'un des plus beaux et géniaux d'Hollywood, mais cela ne signifie pas que l'acteur est sans défaut. Bien au contraire. En plus d'avoir joué dans le navet Green Lantern, il a prouvé qu'il était capable de faire passer ses intérêts personnels avant sa conscience et le bon sens.

Ryan Reynolds s'excuse pour son mariage

Pour cela, il faut remonter au 9 septembre 2012. C'est à cette date, en Caroline du Sud, que lui et Blake Lively ont célébré leur mariage entourés de leurs familles et amis. Un moment magique pour le couple, mais un outrage pour la communauté noire des USA. La raison ? Cette cérémonie a tout simplement été organisée à Boone Hall, qui n'est autre que l'une des plantations les plus anciennes et connues du pays, marquée par son passé esclavagiste.

Aussi, 8 ans après cette union, le couple continue encore aujourd'hui de recevoir des critiques sur son hypocrisie - beaucoup d'internautes ont rit jaune en voyant le soutien de Ryan Reynolds envers le film Black Panther, qui s'avoue désolé pour ce geste inconsidéré. Lors d'une interview accordée à Fast Company, Ryan Reynolds - qui n'a pas échappé à une question sur le sujet, a une nouvelle fois tenu à s'excuser, "C'est quelque chose pour laquelle nous serons toujours profondément et sincèrement désolés. C'est impossible d'oublier. Ce que l'on avait vu, c'était un endroit parfait pour le mariage sur Pinterest. Ce que l'on a découvert après était un endroit bâti sur une tragédie dévastatrice"."

L'acteur passe à l'action

Cependant, le comédien l'a aussitôt assuré, il n'est pas du genre à se morfondre et se laisser aspirer par sa bêtise. Malgré une honte toujours présente - il s'est d'ailleurs remarié avec Blake Lively plus tard, il est le premier à tout faire pour rattraper cette insensibilité, "Face à ça, vous pouvez soit vous rembarrer, soit agir et prendre des initiatives".

De fait, conscient de son importance à Hollywood, Ryan Reynolds est le premier à militer pour l'inclusivité. "La représentation et la diversité se doivent d'être totalement immersives" a-t-il notamment expliqué, précisant ensuite se donner les moyens pour que sa société de production et son agence de marketing soient ouvertes à tous et équitables, "[La diversité] doit être intégrée dans les racines de nos récits, en marketing comme à Hollywood. Quand vous ajoutez de la perspective et des points de vue que vous ne pouvez pas avoir, vous grandissez".

Par ailleurs, Ryan Reynolds et Blake Lively sont également de généreux donateurs. S'ils n'aiment pas s'en vanter de peur de voler la parole aux personnes concernées, il a été révélé qu'ils ont notamment offert 1,2 millions de dollars au NAACP Legal Defence and Educational Fund qui est une organisation de défense des droits civils, et 1 million de dollars à Young Center for Immigrant Children's Rights, une association qui défend les droits d'enfants immigrés.

Ça n'excuse pas tout, mais c'est déjà un excellent début.