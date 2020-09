Romy, Noholita, Anil B, Karine Ferri... Les stars s'engagent pour l'adoption des animaux

Wamiz a expliqué que "ces personnalités partageront toutes sur leurs réseaux sociaux une photo d'elles portant un t-shirt à l'effigie de l'animal qu'elles ont décidé de parrainer". Ces animaux ont tous une terrible histoire, comme par exemple Inox "qui attend depuis 7 ans derrière les barreaux", Max "un chien récupéré drogué et battu" et Tao "un petit chat lui aussi retrouvé drogué".

Cette campagne solidaire pour l'adoption des animaux a été organisée suite aux "nombreux appels à l'aide des associations depuis la crise du Covid et à la fermeture des refuges pendant le confinement, qui a entrainé une surpopulation avant même le début de l'été".

Des chiens et des chats "oubliés" qui ont besoin d'une famille aimante

Ces chiens viennent du petit Refuge ARPA (91), et les chats proviennent de l'association Mille et un regards. Il s'agit de "petites associations qui ont plus que jamais besoin de visibilité et en manquent cruellement afin de faire adopter des chiens et des chats trop souvent laissés de côté, qui attendent depuis des années pour certains ou n'ont que peu de demandes d'adoption".

Wamiz a donc remercié sur son site les personnalités à s'être engagées en mettant en avant ces animaux qui attendent d'être adoptés : "Merci d'avoir prêté un rayon de votre lumière pour éclairer les animaux dans l'ombre, on espère maintenant le plein d'adoptions, dans des familles aimantes et pour LA VIE".

Et pour éviter les abandons et être certain que ces chiens et ces chats seront adoptés par une bonne famille, "les profils de ces animaux seront aussi partagés afin de mieux les connaître, ce qui est indispensable avant de s'engager".