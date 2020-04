Confinement : les adoptions d'animaux en refuge autorisées à partir de la semaine prochaine

Depuis bientôt un mois, la France est confinée pour lutter contre la pandémie de Coronavirus. Cette décision du gouvernement a évidemment des conséquences sur de nombreuses industries et commerces... mais aussi sur la SPA. En effet, par peur du virus qui n'est pourtant que rarement identifié chez les animaux, de nombreuses personnes ont abandonné leur chien ou leur chat, menant à une saturation des refuges. Et puisque les déplacements ne sont autorisés qu'à de rares exceptions, plus personne n'adopte.

Le gouvernement assouplit les déplacements pour les adoptions

Ce vendredi 10 avril, Jacques-Charles Fombonne, président bénévole de la SPA, a tiré la sonnette d'alarme sur France Bleu Paris. Face aux refuges saturés, il craignait que l'association, qui s'oppose en temps normal à cette pratique, ne soit forcée d'euthanasier des milliers d'animaux. Alerté par la SPA, le gouvernement a décidé de réagir. Sur Twitter, Christophe Castaner a annoncé ce samedi 11 avril que des "tolérances" seront accordées pour ceux qui souhaitent adopter un animal en refuge. Cette disposition sera effective à partir du jeudi 16 avril.