Roméo Elvis et Lena Simonne mariés : des photos de la cérémonie dévoilées par des invités 💍

En 2020, Roméo Elvis s'est retrouvé au coeur d'un gros scandale : une femme l'a accusé d'agression sexuelle dans un témoignage assez choquant. Le rappeur n'a pas cherché à démentir les faits, au contraire. Il les a reconnu et a présenté ses excuses à plusieurs reprises : "J'ai pris conscience d'avoir utilisé mes mains de manière inappropriée sur quelqu'un, croyant répondre à une invitation qui n'en était pas une", a-t-il notamment confié à Télérama. Résultat ? Roméo Elvis a perdu son contrat avec Lacoste et un feat avec Damso puisque l'ennemi de Booba a refusé de collaborer avec lui à cause de ces accusations.

Roméo Elvis et Lena Simonne se sont dit oui !

Cette histoire aurait aussi pu avoir des conséquences sur son couple avec Lena Simonne puisque le mannequin a reçu de violentes attaques de la part de haters à cette époque : "Il fallait que je reste dans la vraie vie, pas sur les réseaux", a expliqué Lena au magazine Elle. Aujourd'hui, Roméo Elvis et sa petite amie continuent leur bout de chemin à deux. Ils sont même passés à la vitesse supérieure ce week-end. Pour preuve, les amoureux se sont mariés entourés de leurs proches dans le département de la Dordogne. Lena Simonne et l'interprète de Malade se sont dit oui lors d'une cérémonie intime organisée en plein air.