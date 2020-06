Romain (Mariés au premier regard 4) bientôt dans Les Anges après sa rupture avec Delphine ?

C'est la tristesse absolue pour les fans de Mariés au premier regard. Alors qu'ils avaient placé énormément d'espoir sur le couple formé par Romain et Delphine, plusieurs indices laissent penser qu'ils ont rompu. Alors qu'ils ne s'affichaient plus ensemble depuis plusieurs jours, Romain a posté ce message en story Instagram : "Vous êtes nombreuses et nombreux à me poser des questions sur Delphine et moi, il aura fallu du temps et de la réflexion, voilà pourquoi je ne vous ai pas répondu sur les réseaux jusqu'à maintenant. Je vous donnerai les explications de notre silence ce soir dans une vidéo que je posterai. Désolé pour ce silence qui en dit forcément long sur la situation mais je préférais garder le peu d'intimité qui nous restait".

Romain séparé de Delphine ?

Une vidéo que l'on attend encore... mais que l'on redoute. Car, quelques heures plus tard, Romain a supprimé toutes leurs photos de couple de son compte Instagram. Ont-ils rompu ? Que s'est-il passé ? Face à toutes ces interrogations, Delphine a pris la parole. Si elle ne parle pas de rupture, ça sent tout de même mauvais pour le couple qui avait pourtant emménagé ensemble et pris un petit chat : "Je ne vous cache pas qu'en couple, il y a des hauts, il y a des bas. Chacun a besoin de trouver ses marques, chacun a besoin de trouver son rythme. C'est pour ça qu'en ce moment, on ne se montre pas trop avec Romain sur les réseaux sociaux. On avait besoin de prendre du recul, tout simplement."

Et bientôt dans Les Anges ?

Pour prendre du recul, Romain a décidé de profiter du déconfinement et du soleil à Cassis... en compagnie d'un candidat de télé-réalité marseillais bien connu : Toto. Dès lors, les internautes se sont posés la question : celui qui avait flirté avec Solenne avant son mariage avec Delphine va-t-il rejoindre le cercle des candidats de télé-réalité et participer à des émissions comme Les Anges ou Les Marseillais ? S'il confiait récemment dans une interview accordée à TVMag-LeFigaro avoir déjà reçu une proposition, affirmant ne pas vouloir "être catalogué candidat de télé-réalité", ce scénario rappelle étrangement celui de Florian et Charlène, candidats de la saison 2... Romain va-t-il prendre ce chemin ? Affaire à suivre...