Riverdale saison 6 : morts à gogo dans l'épisode 18, Betty bientôt sorcière ?

Les scénaristes de Riverdale sont encore et toujours en roue libre. Ça fait déjà un moment que la série n'a plus trop de sens et ça continue évidemment avec la fin de la saison 6. Ce lundi 27 juin, les fans peuvent retrouver l'épisode 18 dans lequel on a assisté au mariage de Toni (Vanessa Morgan) et Fangs (Drew Ray Tanner) mais aussi à des morts.

Percival tue Archie et pas que

Les habitants de Riverdale ne peuvent jamais avoir la paix, même pendant un mariage. La preuve avec le nouvel inédit de la saison 6, encore complètement WTF. Si nos héros pensaient s'être débarrassés de Percival (Chris O'Shea) en l'enfermant avant le mariage, ce dernier a réussi à mettre en oeuvre sa malédiction... en tuant tous les premiers nés des familles présents à la cérémonie. Résultat ? Archie (KJ Apa), Toni, Fangs et beaucoup d'autres sont morts. Il a même tué Nana Rose (Barbara Wallace) dans son lit. Et ça, c'est beaucoup trop !

Sabrina de retour, Betty sorcière !

Bon, il n'y a pas de quoi paniquer puisque ces morts ne devraient pas le rester très longtemps. Dans l'épisode, Heather (Caroline Day) expliquait qu'elle connaissait une personne capable de les ramener à la vie... une certaine Sabrina. Ça tombe bien, le retour de Sabrina pour le final est déjà annoncé. Et la bande-annonce de l'épisode 19 nous montre donc le come-back de Kiernan Shipka dans le rôle de la sorcière et tease que Betty (Lili Reinhart) pourrait bien l'aider pour jeter un sort. Franchement, on a déjà tellement tout vu dans cette série qu'on n'est pas étonnés... Allez, plus qu'une saison de souffrance avant la fin !

L'épisode 19 de la saison 6 de Riverdale sera disponible sur Netflix le 11 juillet.