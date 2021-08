Riverdale saison 5 : Skeet Ulrich (FP Jones) déjà de retour pour aider Jughead ?

Suite à la diffusion de l'épisode 11 de la saison 5 de Riverdale, on a eu la confirmation que Jughead n'est clairement pas dans la meilleure forme de sa vie. Et forcément, alors que le personnage de Cole Sprouse semble enchaîner les galères depuis quelque temps (il vient quand même de croiser la route du possible tueur de Polly), les fans commencent à s'inquiéter pour le jeune homme et à s'interroger sur ce qui pourrait l'aider à remonter la pente.

FP Jones de retour cette année ?

Parmi les actuelles théories (et envies) des téléspectateurs, il y a notamment le possible retour de FP Jones, son père. Selon certains, il serait en effet le mieux placé - de par son expérience, pour ramener Jughead dans le droit chemin. Alors, cet espoir est-il possible / crédible ? C'est justement la question à laquelle vient de répondre Roberto Aguirre-Sacasa auprès de TVLine.

Malheureusement, le showrunner de la série l'a confessé, s'il n'est pas contre l'idée d'un retour de Skeet Ulrich - qui a quitté la série au début de cette saison 5, il faudra se montrer patient avant de réellement voir cet événement se mettre en place, "Ecoutez, on aime Skeet et on a même déjà essayé de le faire revenir cette saison, mais le timing n'était pas bon". En cause ? Sans grande surprise, "c'était notamment la faute des restrictions liées au Covid-19". Néanmoins, rassurez-vous, ça n'est que partie remise et FP Jones serait même espéré à l'écran dès l'année prochaine, "Nous serions heureux de pouvoir l'accueillir à nouveau et on essaiera ça dès la saison 6".

Qui pour aider Jughead ?

De fait, il ne reste qu'une solution pour espérer une happy ending pour Jughead cette saison et elle se prénomme... Betty. Ca tombe bien, là où les deux ex ont encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'espérer se retrouver comme avant, Roberto Aguirre-Sacasa a déjà confirmé que le retour du couple Betty / Jughead n'était pas impossible.

"Ils ont encore un certain bout de chemin à faire et leurs propres problèmes à régler, a dans un premier temps rappelé le showrunner. Mais dans l'épisode 16, Cole Sprouse et Lili Reinhart ont cette scène magnifique où ils sont tous les deux en train de parler de ce que sont leurs vies l'un sans l'autre, et c'est vraiment beau. Ça ouvre progressivement la porte..." Heureux ?