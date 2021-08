Riverdale saison 5 : Betty et Jughead, un couple encore possible ? Le créateur se confie

Ce mercredi 11 août 2021 sur la CW aux USA (et le lendemain sur Netflix en France), c'est l'épisode 11 de la saison 5 de Riverdale qui a été diffusé. A cette occasion, les fans de la série ont pu découvrir que l'espoir du retour d'un couple Archie / Veronica existait réellement. Interrogé à ce sujet, Roberto Aguirre-Sacasa (le showrunner) a notamment confié, "J'aime cette scène, vers la fin de l'épisode, où Archie et Veronica sont dans le diner, car on peut clairement voir qu'ils sont amoureux et qu'ils veulent se retrouver".

Quel avenir pour Betty et Jughead ?

Malheureusement, le concept de happy ending pourrait ne pas toucher tous les personnages cette année. Questionné par TVLine sur la possibilité de voir Betty et Jughead imiter leurs amis, le showrunner a sous-entendu que de telles retrouvailles allaient être plus compliqué à mettre en place pour ce duo.

"Je pense que Betty et Jughead ont encore beaucoup de distances à parcourir [avant d'espérer une amélioration de leur relation]. Par rapport à Archie et Veronica, c'est comme un fossé face à un pont" a-t-il ainsi déclaré. A nouveau, il n'est pas entré dans les détails de ce qui nous attend à l'écran, mais le créateur de Riverdale ne s'est pas montré extrêmement optimiste, "Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils vont d'abord déjà devoir reconstruire leur amitié et ils vont également devoir parler de ce message vocal, qui est vraiment sombre".

Un chemin compliqué, une porte ouverte

Une déception ? Oui, mais à court terme. A l'instar de la relation entre Archie et Veronica, c'est bien le temps qui sera le meilleur allié de Betty et Jughead. Traduction ? Un couple n'est pas impossible, mais simplement difficile à l'heure actuelle. "Ils ont encore un certain bout de chemin à faire et leurs propres problèmes à régler, a confié Roberto Aguirre-Sacasa. Mais dans l'épisode 16, Cole Sprouse et Lili Reinhart ont cette scène magnifique où ils sont tous les deux en train de parler de ce que sont leurs vies l'un sans l'autre, et c'est vraiment beau. Ça ouvre progressivement la porte..."

On espère tout de même qu'il ne faudra pas attendre la saison 10 pour voir cette relation aboutir.