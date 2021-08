Riverdale saison 5 : Archie et Veronica en couple cette année ? Le créateur répond

Après une pause de plusieurs mois, c'est ce mercredi 11 août 2021 que la diffusion de la saison 5 de Riverdale a repris aux USA (et sur Netflix en France ce jeudi 12 août) avec l'épisode 11. Un événement très attendu des fans, qui semble avoir teasé le retour d'un couple phare de la série.

Pas de retrouvailles immédiates pour Archie et Veronica

En effet, malgré une relation chaotique et loin d'être stable, Archie et Veronica n'ont jamais semblé aussi proches de la réconciliation que cette semaine. Alors, faut-il s'attendre à une bonne nouvelle concernant l'avenir des deux héros ? C'est la question que TVLine a justement posé à Roberto Aguirre-Sacasa, le showrunneur.

Malheureusement, même si la porte à des retrouvailles amoureuses n'est pas fermée, il a confessé qu'elle n'était pas encore totalement ouverte, "Chad est toujours présent ! Et on a encore beaucoup de choses à faire avec Chad, malheureusement".

"On peut clairement voir qu'ils sont amoureux"

Une déception pour les plus impatients, mais une nécessité selon le créateur. Il l'a en effet précisé, c'est en prenant leur temps qu'Archie et Veronica pourront espérer repartir sur quelque chose de solide dans le futur, "Ce que je peux dire, c'est que dans cet épisode, leur conversation qui les voit décider de ne pas se remettre ensemble et de ne pas replonger directement dans une histoire tant que leurs problèmes ne sont pas totalement réglés, ça marque une décision qui aura un impact énorme sur le reste de la saison". Bref, cette frustration actuelle est en réalité un mal pour un bien qui pourrait aboutir sur une happy ending.

Bien évidemment, Roberto Aguirre-Sacasa n'est pas entré dans les détails vis-à-vis de la suite, mais il a tout de même révélé une chose positive : il est le premier soutien de ce duo, "J'aime cette scène, vers la fin de l'épisode, où Archie et Veronica sont dans le diner, car on peut clairement voir qu'ils sont amoureux et qu'ils veulent se retrouver". A ce sujet, il n'a d'ailleurs pas hésité à féliciter ses acteurs qui, grâce à leur talent, réussissent à crédibiliser l'intrigue, "KJ Apa et Camila Mendes ont une alchimie incroyable. Ils font en sorte de vous donner envie de soutenir ces retrouvailles et de prier pour elles".