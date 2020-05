Riverdale saison 5 : moins d'épisodes à cause de la diffusion retardée ? La CW répond et rassure

Si les Français sont déconfinés depuis une semaine, aux Etats-Unis et au Canada, la quarantaine est toujours en vigueur dans certains Etats. Dans ces conditions, les tournages de films et de séries ne pourront pas reprendre de si tôt. Afin de limiter les dégâts, la CW mais aussi la FOX ont déjà annoncé reporter leurs nouvelles saisons à 2021. Un lancement tardif puisque les nouveaux épisodes sont normalement diffusés dès septembre ou octobre.

Pas de saisons plus courtes pour les séries de la CW

Rassurez-vous : la CW ne compte pas pour autant raccourcir la saison 5 de Riverdale ! Interrogé à ce sujet par TVLine, le président de la chaîne, Mark Pedowitz, a assuré que les nouvelles saisons de la chaîne dont Riverdale mais aussi The Flash, Legacies ou bien Batwoman ne devraient pas être plus courtes. "Nous planifions un nombre normal d'épisodes. Nous avons certaines séries qui en auront 22 ou 20 et d'autres 13 (pour les nouvelles séries ndr)" a-t-il expliqué.

Evidemment, en cas de reprise encore plus tardive que prévu, la chaîne devra s'adapter et peut-être réduire le nombre d'épisodes. Aucune date n'a été annoncée pour la reprise du tournage mais elle pourrait avoir lieu à la fin de l'automne. Bien plus tard donc que pour les tournages des feuilletons français comme Demain nous appartient, qui redémarre cette semaine dans le Sud de la France, et Plus belle la vie (les acteurs de la série de France 3 se retrouveront dès le 26 mai).