Riverdale saison 5 : le tueur au sac poubelle est inspiré d'un vrai tueur en série

Après avoir combattu le crime quand elle était adolescente, Betty Cooper a décidé d'en faire sa carrière : après le saut dans le temps, le personnage joué par Lili Reinhart est devenue stagiaire du FBI. Mais entre l'action de l'épisode 3 et celle de l'épisode 4 de la saison 5 de Riverdale, le personnage a vécu un véritable traumatisme : elle a été kidnappée durant 15 jours par un tueur en série, toujours en liberté. Un personnage pas totalement fictif.

Le tueur au sac poubelle a vraiment existé

Eh oui, le tueur au sac poubelle ou Trash Bag Killer (surnommé TBK dans la série) a bien existé dans la vie ! Sous ce pseudo se cache en fait Patrick Kearney, 36 ans lors de son arrestation, qui est considéré comme l'un des tueurs en série les plus prolifiques des Etats-Unis puisqu'il serait responsable de 43 meurtres. Entre 1965 et 1977, il aurait assassiné de nombreux jeunes hommes, principalement homosexuels, et démembrait ses victimes avant de se débarrasser des corps à plusieurs endroits différents.

En plus de "Tueur au sac poubelle", Patrick Kearney a aussi été surnommé "The Freeway Killer", surnom aussi attribué à deux autres tueurs en série. Il a été capturé par la police le 1er juillet 1977 et a reconnu 28 meurtres puis 7 autres. Condamné pour 21 assassinats, il a évité la peine de mort en plaidant coupable et a été condamné à la prison à vie. Il est aujourd'hui toujours incarcéré dans la prison d'Etat de Californie.

Des différences avec le tueur de Riverdale

Si le vrai tueur au sac poubelle a bien existé, le tueur de Riverdale est un peu différent. Comme l'a dévoilé Betty, il ne s'attaque qu'à des jeunes femmes tandis que le vrai serial-killer visait des jeunes hommes. On imagine que le tueur en liberté devrait faire tôt ou tard une apparition en ville. Sera-t-il lié au nouveau méchant de Riverdale qui pourrait bien tuer un personnage principal ? Réponse à venir !