Riverdale saison 5 : le créateur tease le nouveau méchant et une intrigue "tragique"

Ce n'est pas parce qu'on a eu droit à un saut dans le temps de sept ans dans Riverdale que la série va changer ses bonnes habitudes. L'épisode 4 de la saison 5 nous l'a prouvé, on n'est pas près de revenir à une intrigue plus sensée ou plus intelligente. Après avoir confié que Riverdale avait failli devenir une série surnaturelle, le créateur Roberto Aguirre-Sacasa s'est confié sur ce qui nous attendait dans la suite, notamment sur le nouveau méchant teasé à la toute fin de l'épisode 4.

Un personnage au coeur d'une intrigue tragique

Ce nouveau méchant qui avait déjà été teasé sur des affiches publiées sur les réseaux sociaux devrait en tout cas s'avérer très dangereux pour un personnage en particulier, a teasé Roberto Aguirre-Sacasa dans une interview donnée à TVGuide. Le showrunner et créateur de Riverdale a teasé : "Une chose potentiellement tragique va arriver à un membre du casting présent depuis la saison 1". Y-aura-t-il un mort ? Un kidnapping ? La mort d'un proche ? Le boss de la série n'a pour l'instant pas dévoilé plus de détails mais a expliqué au sujet de ce nouvel ennemi redoutable : "C'est un peu plus tragique et un peu moins sensationnel que le Black Hood mais très flippant et perturbant. (...) Ce sera une histoire de tueur différente" a-t-il confié.

Puisque Betty (Lili Reinhart) est désormais jeune agent du FBI, on imagine qu'elle va enquêter sur les futurs crimes. Roberto Aguirre-Sacasa s'est cependant amusé, expliquant que ce nouveau tueur ne sera pas un proche de Betty, contrairement aux précédents. Mais pourrait-il être le Trash Bag Killer qui a kidnappé l'ex de Jughead (Cole Sprouse) ? Rien n'est impossible...