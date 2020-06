Rick et Morty saison 4 : participez au doublage des nouveaux épisodes grâce à Adult Swim

Pourquoi seulement 5 épisodes de la saison 4 de Rick & Morty sont-ils actuellement disponibles sur Netflix ? Il y a deux raisons à cela. La première, c'est Adult Swim - la chaîne qui produit la comédie de Dan Harmon et Justin Roiland, qui possède encore les droits d'exclusivité pour la seconde partie (la suite y est d'ailleurs proposée en VOSTFR). La deuxième, ces 5 autres épisodes encore inédits sur la plateforme n'ont toujours pas été doublés.

Prêtez votre voix dans Rick & Morty

Néanmoins, on a une bonne nouvelle à vous annoncer qui devrait calmer votre frustration : le doublage en français est sur le point de débuter. Mieux, Adult Swim vous offre même l'opportunité d'y participer. Oui, vous avez bien lu, vous avez désormais une chance de prêter votre voix à l'un des nouveaux personnages de cette saison 4.

Comment faire ? Rien de plus simple. Il vous suffit de suivre Adut Swim sur Twitter et/ou Instagram et de partager/liker leurs posts ci-dessous. Cependant, petite condition très importante, il vous faudra absolument être disponible le 2 juillet prochain et vous trouver sur Paris ce jour-là. Si vous remplissez ces deux conditions, alors vous avez jusqu'à 29 juin 2020, 08h59 pour valider votre participation. Bonne chance.