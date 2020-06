Rick et Morty saison 4 : pourquoi n'y a-t-il que 5 épisodes sur Netflix ?

La saison 4 de Rick et Morty a été mise en ligne ce mardi 16 juin 2020 sur Netflix, mais déjà la colère gronde sur les réseaux sociaux. La raison ? Nombreux sont les internautes à se plaindre du peu d'épisodes proposés par la plateforme. Et pour cause, seules 5 nouvelles aventures déjantées des personnages imaginés par Dan Harmon et Justin Roiland sont proposées. Une surprise qui n'en est pas vraiment une.

Une saison coupée en deux

Premièrement, les créateurs de Rick & Morty ont désormais décidé de prendre leur temps pour créer les meilleurs épisodes possibles et ne pas se répéter/tomber dans la facilité. De fait, si cette saison 4 est bien composée d'autant d'épisodes que les précédentes (10 au total), l'équipe créative a préféré la diviser en deux parties afin de s'offrir quelques mois supplémentaires de réflexion et ne pas se précipiter dans sa réalisation. Vous l'avez donc compris, c'est la partie 1 qui est actuellement disponible sur Netflix.

La partie 2 déjà disponible ailleurs

"Mais du coup, la partie 2 n'existe pas encore ?" On vous rassure, elle est déjà créée et il est même possible de la visionner dès maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que Netflix n'est pas à l'origine de Rick & Morty. Au contraire, c'est la chaîne Adult Swim qui est la maman de cette série d'animation culte aux USA. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une version de celle-ci est également disponible en France et elle y propose exactement les mêmes programmes. Aussi, si vous avez déjà envie de découvrir les 5 autres épisodes de cette saison 4 (qui sont particulièrement géniaux), il vous suffit simplement de vous abonner.

A ce sujet, Adult Swim n'a par ailleurs pas hésité à le rappeler sur Twitter afin de convaincre le public de la rejoindre, la mise en ligne de la partie 2 de cette saison 4 sur Netflix n'interviendra pas avant de longs mois. Entre le doublage qui n'est pas encore fait + les droits de diffusion qui lui appartiennent, les abonnés de la plateforme au Toudoum sont condamnés à faire preuve de beaucoup de patience. Une hérésie quand on sait que la VOSTFR est dispo chez elle.