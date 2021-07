Bac 2021 : découvrez ici vos résultats et ceux de vos amis

Le témoignage d'une lycéenne déçue par Pacoursup

C'est le grand jour des résultats pour le Bac 2021. Après un Bac 2020 100% contrôle continu, les élèves de terminale ont bien dû passer les épreuves de philo et du Grand Oral malgré la pandémie de Covid-19. Après l'attente, c'est ce mardi 6 juillet que les résultats par académie sont disponibles. Que vous ayez passé un Bac général, un Bac Pro ou un Bac Techno, découvrez vos résultats et ceux de vos amis grâce à Studyrama et Purebreak.