Bac 2021 : copies "illisibles, incomplètes", envoyées en retard... Les profs de philo sont en colère

Les profs de philo auraient reçu les copies du bac 2021 en retard

Santorin, dans l'esprit des gens, c'est une île en Grèce, avec des bâtiments blancs immaculés, des petites rues fleuries, des vues sur mer à couper le souffle... Sauf qu'en dehors de la destination préférée des influenceuses, Santorin, depuis peu, est aussi une plateforme d'aide à la correction pour le bac 2021 pour les profs. Et clairement, c'est beaucoup moins glamour que l'endroit paradisiaque grec ! Alors que l'épreuve philo a été adaptée, les profs de philosophie sont énervés contre ce logiciel.

Pourquoi ? Ces copies numérisées pour la première fois arriveraient en retard et avec plusieurs problèmes. Cette version numérique serait "absurde" et "indigne" comme l'ont assuré plusieurs profs au journal Le Monde. Et s'ils sont en colère, c'est parce qu'ils auraient reçu les copies en retard "à 22h50 le vendredi soir", voire le "samedi matin". Bruno Bobkiewicz, secrétaire national du SNPDEN, a ainsi souligné cette "extrême lenteur" de Santorin. Car si boire un mojito doucement et OKLM à Santorin pendant ses vacances d'été c'est cool, en revanche sur la plateforme Santorin, aller doucement, c'est perdre du temps.

Mais le ministère a répondu que toutes les copies auraient été envoyées avant samedi 11h, "à quelques unités près", comme l'a écrit Le Monde.

Les profs de philo révèlent avoir reçu "des copies illisibles, incomplètes, scannées dans le désordre"

Et en dehors du retard, "il y a des copies illisibles, incomplètes, scannées dans le désordre. Parfois, les copies de deux élèves sont mélangées" a ajouté Frédéric Le Plaine, président de l'Association pour la création des instituts de recherche sur l'enseignement de la philosophie (Acireph), au Monde.

Des copies que les profs auraient donc reçu en retard mais aussi "parfois en ordre dispersé, avec des pages dans le mauvais ordre, et pour certains avec des pages manquantes" a précisé Nicolas Franck, président de l'association des professeurs de philosophie de l'enseignement public (Appep), à LCI. Des fois, "il manque 5 pages sur un total de 8" pour un(e) candidat(e) a-t-il affirmé, avant de préciser que "ce genre de désagrément n'arrivait pas auparavant car, quand on récupérait les lots de copies, on avait scrupuleusement vérifié qu'il y avait toutes les pages".

Mais comme l'a indiqué Le Monde, d'après le ministère de l'éducation nationale, seulement 0,47% des copies auraient eu ces problèmes et auraient été rescannées à la demande.

Des copies pas toujours anonymes ?

Parfois, "l'anonymisation n'a pas été faite et le nom du candidat apparaît sur la copie" a aussi dénoncé Frédéric Le Plaine, président de l'Acireph, auprès de LCI. Des "copies scannées avec la convocation de l'élève, levant ainsi son anonymat" a-t-il déclaré, un autre prof de philo ajoutant aussi qu'il a reconnu "l'écriture et le style d'une de ses élèves alors qu'il est interdit de corriger ses propres lycéens".

Un bug général sur Santorin ?

Comme l'a écrit Le Monde, plusieurs profs de différentes académies ont aussi parlé d'un "bug général" sur Santorin lundi matin. Sur Twitter, beaucoup de profs ont alors partagé les messages d'erreur qui s'affichaient quand ils corrigeaient les copies : "Erreur 503", "connexion impossible"... Ils auraient même vu disparaître des copies pendant les corrections. "C'est toute une matinée de perdue" a lâché Sandra Mévrel, professeure à La Réole, en Gironde. Mais selon le ministère, le bug en question aurait duré "une vingtaine de minutes".

Les profs espèrent donc avoir un délai supplémentaire pour les corrections

Avec tous ces problèmes de correction numérique sur Santorin pour l'épreuve de philo du bac 2021, les profs auront-ils un délai supplémentaire ? L'Appep a évoqué l'idée de "demander un délai supplémentaire de correction au ministère". Car chaque prof reçoit entre 130 copies en filière générale et 160 en filière technologique. Et ils doivent rendre les copies corrigées entre les 29 ou 30 juin 2021 selon les académies.

Mais Gwenael Surel, secrétaire général adjoint du principal syndicat des chefs d'établissement (SNPDEN), a confié à LCI : "Il y a eu des problèmes avec Santorin mais il y a 500 000 candidats, et s'il y a 100 ou 200 problématiques, il faut aussi parfois être attentif à relativiser quelques remarques sur les réseaux sociaux, qui ne doivent pas devenir des généralités". Donc pas sûr que les profs aient ce qu'ils réclament...