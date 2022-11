Recalé par Didier Deschamps pour la Coupe du monde, ce joueur des Bleus s'amuse et fête ça avec sa famille

En story sur Instagram après l'annonce de la sélection, Lucas Digne a posté une vidéo 100% adorable de ses enfants... fêtant sa non sélection ! "Papa, il reste avec nous, papa, il reste avec nous !" s'amuse son fils tandis qu'on peut entendre Tiziri rigoler en fond. "Et on va aller où ? En vacances !" s'exclame la jeune maman, visiblement pas non plus déprimée de ne pas voir son amoureux s'envoler pour le Qatar.