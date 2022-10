QUIZ Star Academy : ces stars ont-elles chanté aux primes de la Star Ac ?

Après plus de 10 ans d'absence à l'antenne, la Star Academy est ENFIN de retour sur TF1, à partir de samedi 15 octobre 2022 ! Cette Star Academy 2022 a donc une date de lancement, et Jean-Pascal Lacoste avait même balancé un scoop. Nikos Aliagas revient à la présentation, et Karima Charni qui prendra les réactions des candidats dans le bus, après les primes. Au total, 13 candidats vivront au célèbre château des Vives Eaux de Dammarie-lès-Lys et s'affronteront en chansons sur 7 primes.

La Star Ac aura marqué plusieurs générations, avec des artistes comme Grégory Lemarchal, Jenifer, Jean-Pascal Lacoste, Nolwenn Leroy, Elodie Frégé ou encore Olivia Ruiz.

Mais les primes ont aussi pu compter sur les présences de nombreuses stars françaises et internationales. Pour cette nouvelle saison, des célébrités comme Soprano, Naps, Dadju, GIMS, Adé, Juliette Armanet, M. Pokora, Mika, Amir ou encore Pomme viendront chanter dans l'émission. Mais te souviens-tu des stars qui ont déjà chanté dans les primes de la Star Academy ?

Fais notre quiz sur les stars qui ont chanté ou non à la Star Academy :