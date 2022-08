QUIZ Friends : seul un(e) vrai(e) fan fera un score parfait à ce test version expert

Si on ne devait garder qu'une seule série, ce serait sûrement elle ! Friends reste une comédie culte pour des millions de personnes à travers le monde et on ne se lasse pas de voir et de revoir ses épisodes. Il faut dire qu'il y a de quoi faire avec 236 épisodes, répartis sur 10 saisons, sans compter l'épisode des retrouvailles. Mais justement, as-tu vraiment vu assez de fois la série pour la connaître par coeur ?

Pour le savoir, PRBK t'a préparé un quiz en 25 questions pour prouver tes connaissances sur les aventures de Ross, Rachel, Joey, Phoebe, Chandler et Monica.

Le quiz version expert sur Friends