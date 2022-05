Qui a tué Sara saison 3 : Sara est-elle vraiment morte ou vivante ? La réponse enfin dévoilée (spoilers)

Attention cet article contient des spoilers sur Qui a tué Sara ? !

Qui a tué Sara ? saison 3 : Sara est-elle vraiment morte ?

Après les saisons 1 et 2 de Qui a tué Sara ? qui sont toujours dispos sur Netflix, la saison 3 est arrivée ce mercredi 18 mai 2022 sur la plateforme de streaming. Et les fans de la série mexicaine ont enfin la réponse à la grande question : Sara (Ximena Lamadrid) est-elle vraiment morte ou vivante ? D'abord, dans les premiers épisodes de la saison 3, on a l'impression que Sara est encore vivante.

Son frère Alex (Manolo Cardona) est allé exhumer sa tombe, et voit que le cercueil de Sara est vide... Autre révélation : après sa chute en parachute ascensionnel, Sara s'est réveillée à l'hôpital. Le médecin Reinaldo Gomez de la Cortina (Jean Reno) a alors pris Sara comme cobaye pour son étrange projet Médusa qui aurait pour but d'aider les enfants schizophrènes et les homosexuels. Le docteur se trouve être le père de Nicandro (Matías Novoa), et il a aidé Sara à accoucher de son bébé. Cet enfant, une fille, a été gardée 18 ans enfermée...

Voilà ENFIN la réponse dans la série Netflix !

Sauf que malgré ce suspense qui planait encore sur la possibilité que Sara soit encore en vie, finalement, elle est vraiment morte. La théorie la disant vivante était fausse ! Comment est-elle morte ? Dans les nouveaux épisodes de la saison 3 de Qui a tué Sara ?, on découvre que Sara ne supportait plus de suivre le traitement expérimental du médecin Reinaldo Gomez de la Cortina. Du coup, elle décide de se tuer. Elle se suicide devant les yeux du docteur. Le père de Nicandro a ensuite caché le décès de Sara, qu'il a enterrée en pleine nature aux côtés d'autres anciens patients.

Ce qui pouvait nous mettre sur la voie, c'est le titre de la série déjà : Qui a tué Sara ? qui laissait entendre qu'elle était décédée. Et aussi, à la fin de la saison 2, Nicandro révélait : "Ni Alex ni les Lazcano ne doivent découvrir qui a vraiment tué Sara", ce qui laisser supposer qu'elle était bien morte.