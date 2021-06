Qui a tué Sara ? saison 3 : la suite confirmée par Manolo Cardona (Alex)

Qui a tué Sara ? saison 3 : la suite confirmée par l'acteur principal Manolo Cardona (Alex Guzmán)

Qui a tué Sara ? a cartonné sur Netflix dans le monde entier. Au point que la série mexicaine a diffusé la saison en mars 2021 et la saison 2 moins de 3 mois après. Et alors que les fans se posent beaucoup de questions et ont déjà des théories pour une possible suite, après un gros twist final, la saison 3 a été confirmée. Pas par la plateforme de streaming, mais par l'acteur principal Manolo Cardona, qui incarne Alex Guzmán.

