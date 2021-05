Qui a tué Sara ? saison 2, Lucifer saison 5 partie 2... top 10 des séries à voir en mai 2021

Star Wars : The Bad Batch

Après avoir dévoilé la série en live-action The Mandalorian ainsi que la saison 7 de The Clone Wars, Disney+ a prévu de mettre la paquet sur l'univers Star Wars avec de nombreuses nouvelles séries en préparation. Mais avant de retrouver Obi-Wan Kenobi ou bien Cassian Andor, les abonnés de la plateforme pourront découvrir la série animée Star Wars : The Bad Batch qui se déroule juste après les événements de La Revanche des Sith et de The Clone Wars. On y suit le "Bad Batch", un groupe de cinq soldats clones génétiquement modifiés qui vont devenir mercenaires. Une série créée par Dave Filoni, réalisateur et scénariste de The Mandalorian.

Date de sortie : à partir du 4 mai sur Disney+.

Jupiter's Legacy

Après Daredevil, Netflix fait de nouveau équipe avec Steven S. DeKnight pour Jupiter's Legacy, basée sur les comics de Mark Millar. Cette série suit le parcours de super-héros qui ont obtenu leurs pouvoirs dans les années 30 et de la jeune génération de héros, leurs enfants. Alors que le poids du code imposé par les "anciens" pèse sur les plus jeunes, des menaces toujours plus inquiétantes et mortelles testent les limites des héros. Au casting, on retrouve Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels mais aussi Matt Lanter, entre autres.

Date de sortie : le 7 mai sur Netflix.

Ma famille d'abord, l'intégrale

Après Malcolm disponible sur Amazon Prime Vidéo, une autre sitcom culte des années 2000 est de retour. Eh oui, vous allez enfin pouvoir revoir les 5 saisons de Ma famille d'abord grâce à Disney+. Pour rappel, la série avec Damon Wayans suit la famille Kyle : Michael, le père, Jay, la mère et leurs trois enfants, Michael, Claire et Kady. Une série qui va vous redonner le sourire et ça, ça n'a pas de prix !

Date de sortie : le 7 mai sur Disney+.

High School Musical, la comédie musicale : la série, saison 2

Vous reprendrez bien un peu de musique et de bonne humeur ! Dans la saison 2 de High School Musical, la comédie musicale : la série, ce n'est plus la franchise avec Zac Efron et Vanessa Hudgens qui sera à l'honneur. Dans les nouveaux épisodes, les élèves du lycée East High vont une toute nouvelle comédie musicale : La Belle et la Bête. Une suite toute aussi réjouissante que la première saison. Et ça fait du bien !

Date de sortie : à partir du 14 mai sur Disney+.