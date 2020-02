Power : Joe Proctor, l'avocat de Ghost, bientôt de retour dans un spin-off ?

4 spin-off en cours pour Power

Power a récemment pris fin sur Starz aux USA, mais n'allez pas croire que l'univers de la série est terminé. Au contraire, la chaîne américaine a déjà commandé 4 spin-off, dont le premier intitulé Power Book II: Ghost sera diffusé d'ici quelques mois et fera office de suite à la série originale avec les premiers pas de Tariq à la fac et sa rencontre avec de nouveaux personnages, issus du monde du crime, très particuliers.

Concernant les autres projets sur la liste, on sait déjà que Starz a également signé pour Power Book III: Raising Kanan qui racontera l'adolescence de Kanan Stark dans les années 90, Power Book IV: Influence qui sera centrée sur Rashad Tate et sa quête de pouvoir et Power Book V: Force qui suivra la nouvelle vie de Tommy après son départ de New York.

Le retour de Joe Proctor annulé, mais...

4 projets très importants et prometteurs sur le papier auxquels aurait pu s'ajouter une autre série. Courtney Kemp - la créatrice de Power, l'a confié à TVLine, elle avait aussi pour ambition de donner vie à un spin-off sur Joe Proctor, l'avocat très spécial de Ghost et Tommy : "Il y a longtemps, je voulais faire un truc façon Better Call Saul avec Proctor".

Pourquoi a-t-elle finalement abandonné cette envie de prequel sur la montée en puissance du personnage de Jerry Ferrara ? Difficile à dire. Après avoir enfoncé le couteau dans la plaie en assurant, "ça aurait été une série incroyable", la showrunneuse a mystérieusement ajouté, "Jerry et moi travaillons actuellement sur quelque chose d'autre".

Peut-on s'attendre au retour de Joe Proctor dans l'un des autres spin-off ? Le personnage - censé être mort, nous réserve-t-il une surprise dans le futur ? On a hâte de le découvrir.