PNL dévoile enfin sa collaboration avec Netflix, leurs fans déçus !

Les interprètes de Au DD ajoutent : "On est fiers de partager ça avec vous, ça a été une incroyable expérience pour nous ! Et c'est l'occasion de vous remercier encore une fois en vous permettant de vivre ou de revivre ce concert en attendant de nous retrouver en Février."

Leurs fans déçus

Si certains fans sont heureux de découvrir le concert sur Netflix, d'autres sont assez déçus car ils s'attendaient à un plus gros projet : "on voulait plus que ça", "c'est tout ? Je suis un peu déçu quand même", "c'est bien gentil, mais on veut des sons nous", "donc tout ça pour ça", "je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu", "déçu la vie", peut-on lire commentaires de la photo sur Instagram. En tout cas, on ne peut pas reprocher à PNL son talent en terme de communication et de promo !