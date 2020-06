PNL x Netflix : la collab se précise avec une date et de mystérieuses invitations

PNL x Netflix : la collab se précise avec de mystérieuses invitations

Il y a quelques jours, PNL a teasé une collaboration avec Netflix sans donner plus de détails : un documentaire ? Une émission ? Une série ? On ne sait rien. Aujourd'hui, certains fans des interprètes de Au DD ont reçu de mystérieuses invitations dans leur boîte aux lettres. Des mystérieuses invitations sous formes de places de concert sur lesquelles on peut lire une date et une heure.

De mystérieuses invitations sous forme de places de concert avec lesquelles Netflix et les interprètes d'Au DD donnent rendez-vous aux chanceux ayant reçu une lettre (en partie ceux qui avaient acheté leur billet pour leurs concerts reportés en 2021), le dimanche 5 juillet à 20h. Date à laquelle les rappeurs devaient se produire sur la scène de l'AccorHotels Arena à Paris. Un QR code qui leur permettra sûrement de découvrir en avant-première l'intrigant projet. PNL a aussi créé un filtre pour annoncer la bonne nouvelle !

Allez vrifiez vos botes aux lettres les frres

Ils sont trop forts



