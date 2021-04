Plus belle la vie : Sara Mortensen (Coralie) virée, l'actrice est toujours autant en colère

Sara Mortensen toujours blessée par son départ de PBLV

En juin 2019, la production de Plus belle la vie choquait et décevait de nombreux fans. Souvenez-vous, elle annonçait le départ de l'actrice Sara Mortensen - l'interprète de Coralie, personnage au centre d'une grosse intrigue cet été là, ainsi que son remplacement par Coralie Audret.

Une décision qui n'était pas celle de la comédienne, particulièrement appréciée du public, comme elle le confiait à l'époque. Sur ses réseaux sociaux, elle expliquait en effet que ce choix avait été pris sans son accord, ni concertation, la faute, à priori, à son autre rôle dans la série Astrid et Raphaëlle (France 2), qui aurait posé quelques problèmes d'agenda.

Près de deux ans plus tard, Sara Mortensen a profité d'une interview accordée à Télépro pour revenir sur ce départ. Et à en croire ses propos, la blessure est encore vive aujourd'hui. Après avoir assuré dans un premier temps, "Je n'aurais pas quitté 'Plus belle la vie' de moi-même. J'ai un respect pour le travail. Quand on en a, on le garde", l'actrice a rappelé qu'elle n'acceptait toujours pas les agissements de la production, "J'ai demandé une pause, qu'on m'a accordée, et j'ai fini de tourner un lundi. Le mardi, on m'appelle en me disant que je n'allais plus jamais revenir à Marseille. J'ai été très blessée de ne pas dire au revoir aux techniciens."

Un départ causé par ses doutes sur le scénario ?

Surtout, Sara Mortensen - qui a également été choquée de se savoir remplacée aussi rapidement, "J'ai appris par la suite qu'on m'avait remplacée. J'hallucine toujours un peu quand on remplace l'actrice en gardant le même personnage", a laissé entendre que le prétexte avancé par la production vis-à-vis de son problème d'emploi du temps aurait été exagéré.

En réalité, c'est le fait qu'elle n'adhérait pas totalement à l'intrigue réservée à son héroïne, qui aurait potentiellement pu motiver les créateurs à la virer. Et pour cause, si elle n'était pas contre l'idée d'explorer la relation entre Coralie et Théo, "On me propose une intrigue dans laquelle je tombe amoureuse de mon beau-fils. Je trouve intéressant de développer le trouble amoureux d'un adolescent", Sara Mortensen était en revanche moins fan de la gestion de toute cette histoire, "Je ne voulais pas jouer la nana qui se tape papa le matin et bébé le soir. Surtout que j'étais sa professeure, qu'il était mineur et que c'était mon beau-fils. Cela faisait trois délits en un".

De quoi comprendre que son départ était donc une petite vengeance à la suite de ses doutes ? La façon idéale pour la production d'éviter de réécrire l'histoire ? Le mystère reste entier. Cependant, quand on voit la gestion décevante autour du départ de Fabienne Carat / Samia, on peut se poser des questions.