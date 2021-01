Plus belle la vie : Nadia Richard au casting pour incarner une YouTubeuse suicidaire

Le 2 février prochain, un nouveau personnage très spécial va faire son apparition au Mistral de Plus belle la vie. Comme on peut le découvrir dans un extrait de l'épisode 4107, Estelle et Francesco vont en effet faire la rencontre d'une YouTubeuse. Et celle-ci ne sera pas incarnée par n'importe qui, puisque c'est Nadia Richard - véritable vidéaste sur la plateforme (243 000 abonnés sur sa chaîne), qui a été choisie pour porter ce rôle.

La dépression chez les influenceurs abordée dans PBLV

Une nouvelle aventure qui fait bien évidemment le bonheur de la vidéaste, même si Julia - son personnage, ne sera pas la plus heureuse du monde lors de son apparition. Au contraire, si l'on se fie à la vidéo dévoilée par France 3 (voir dans notre diaporama), les créateurs profiteront de Julia pour aborder un problème malheureusement de plus en plus fréquent chez les influenceurs : le burn-out et la dépression.

"Ca fait du bien de se dire que tout ça, ça va enfin s'arrêter. Plus de posts, de like. Fini. J'ai trois millions d'abonnés et j'ai pas un seul ami, c'est triste" révèlera ainsi la jeune femme devant sa caméra, prête à se jeter dans le vide.

Un thème important

Bon, on vous rassure, le personnage de Nadia Richard ne va pas connaitre un destin aussi tragique que le pauvre Tigrou de Mathis (merci le sauvetage in-extremis de Francesco), mais le thème de la popularité en ligne pourrait s'étendre durant plusieurs épisodes.

Dans un autre extrait inédit déjà disponible en ligne, on y retrouve une Julia en meilleure forme, soulagée d'avoir pu retrouver - grâce au couple, une sensation de réalité, "Vous m'avez vraiment fait ouvrir les yeux sur le fait qu'une vie sans les réseaux sociaux, c'est possible. Je sais ça peut paraître dingue dit comme ça, mais il faut absolument que vous fassiez passer ce message parce qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui ont besoin de l'entendre."

Il est encore trop tôt pour savoir à quel niveau sera réellement traité ce thème sur France 3 (en profondeur ou simplement en surface ?), mais quand on sait que ces dernières années ont été tristement marquées par les disparitions de différentes personnalités de YouTube (Etika, E-Dison, Steve Cash) ou de TikTok (Landon Clifford, Siya Kakkar), cela reste encourageant de voir le sujet être enfin abordé à l'écran.