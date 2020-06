Siya Kakkar : la star de TikTok de 16 ans s'est suicidée par pendaison

Une enquête a été ouverte pour déterminer pourquoi Siya Kakkar, célèbre pour ses vidéos de danse sur TikTok, s'est suicidée. Selon la police de New Delhi, elle était en dépression depuis quatre jours et aurait reçu des menaces : son ordinateur et son téléphone vont être examinés tout au long du week-end. Son geste est d'autant plus surprenant quand on la voit souriante sur ses dernières vidéos postées sur l'appli le jour de sa mort. Les apparences sont parfois trompeuses....