Yohan (groupe TST) : mort du chanteur de K-Pop à 28 ans

Le monde de la K-pop est en deuil : Yohan, du groupe de K-pop TST a été retrouvé mort chez lui ce mardi 16 juin 2020. Il n'avait que 28 ans. Né Kim Jeong-hwan, le chanteur a fait ses débuts dans le monde de la musique en 2015 avec le groupe de K-pop NOM. Après la séparation du groupe, il a rejoint TST (alias Top Secret) en 2017. Le groupe a dévoilé son quatrième album "Count Down" en janvier 2020.

Yohan (TST) se serait-il suicidé ?

Les causes de sa mort n'ont pas encore été révélées mais, selon certaines rumeurs, le chanteur pourrait s'être suicidé. En cause : les commentaires laissées sous sa dernière photo. Le premier venant de Kiseop (UKISS) disant que Yohan lui manquait et le deuxième de Suhyun (SNUPER) disant que ça avait du être dur mais qu'il espèrait que maintenant il irait bien. Selon les médias coréens, ses funérailles auraient lieu aujourd'hui au Severance Hospital de Sincheon. La messe devrait avoir lieu le matin du 18 juin au parc catholique de Jangji Yongin.

Ces derniers mois, le monde de la K-pop a été confronté à plusieurs suicides avec Sulli, star de K-pop et ancienne chanteuse des F(x), et Goo Hara, ancienne chanteuse de Kara, qui ont mis fin à leurs jours. En décembre 2019, c'était le corps de Cha In-Ha, chanteur membre du groupe "Surprise U" et acteur qui était retrouvé sans vie.