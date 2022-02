Plus belle la vie : Marwan Berreni (Abdel) placé en garde à vue après un "comportement agressif"

Marwan Berreni placé en garde à vue

Quand la fiction rattrape la réalité... Ce jeudi 4 février 2022, un célèbre acteur de Plus belle la vie, la série quotidienne de France 3, a été arrêté par les gendarmes et placé en garde à vue. De qui s'agit-il ? De Marwan Berreni, qui joue le rôle d'Abdel au Mistral depuis 2009 et dont le personnage a régulièrement des problèmes avec la justice. En cause ? D'après Nice Matin, les gendarmes auraient été initialement appelés à Saint-Paul-de-Vence dans les Alpes Maritimes, pour un problème de voisinage dû à un tapage nocturne.

Or, à son arrivée, la brigade de Vence serait tombée sur le comédien "manifestement alcoolisé" et blessé à la tête. Dans un état second, le jeune homme de 33 ans, qui s'est séparé Myra Tyliann, Alison dans la série, aurait alors fait état d'un "comportement agressif" et aurait insulté les gendarmes. Agacés par son attitude, ces derniers auraient donc menotté l'acteur et l'auraient ensuite placé en garde à vue.

Quelles conséquences pour l'acteur ?

Pour l'heure, on ne sait pas si Marwan Berreni est toujours sous le contrôle des forces de l'ordre, ni si l'acteur est désormais passible de sanctions à la suite de ses outrages envers les forces de l'ordre. Habituellement présent sur les réseaux sociaux, il n'a d'ailleurs pas encore réagi officiellement à cette affaire et ce, malgré l'emballement médiatique autour.

De leur côté, ni France 3, ni la production de Plus belle la vie - série familiale, n'ont fait de commentaires à ce sujet et il est encore trop tôt pour savoir si le comédien sera sanctionné ou non pour ce comportement. Si les créateurs de la fiction n'hésitent jamais à prendre des décisions fortes, il serait néanmoins étonnant de voir l'acteur disparaître de l'écran tant son personnage est apprécié ET au centre d'une nouvelle grosse intrigue.