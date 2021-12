Plus belle la vie : Marine Danaux (Sophie) annonce son départ de la série

C'est une fin d'année compliquée pour les fans de Plus belle la vie. En l'espace de quelques semaines seulement, le casting de la série quotidienne de France 3 a en effet perdu plusieurs membres importants. Ainsi, après les envies d'ailleurs de Myra Tyliann (Alison) et les adieux inévitables d'Avy Marciano (Sacha), c'est une autre comédienne qui vient à son tour de profiter de son compte Instagram pour officialiser son départ.

Marine Danaux confirme son départ de Plus belle la vie

Cela ne vous aura pas échappé, cela fait un moment que Sophie Corcel - la mère de Killian et Lola, est aux abonnées absentes au Mistral. Une incohérence ? Pas du tout, il s'agit simplement d'un choix scénaristique. Là où les deux enfants seront encore au centre de nouvelles intrigues ces prochaines semaines (voir dans notre diaporama), les créateurs de PBLV ont en revanche décidé de tourner la page de l'ex-maîtresse de Roland.

Interrogée ce week end par ses abonnés sur son étonnante absence, la comédienne Marine Danaux a confirmé que son aventure était en réalité terminée, "J'ai défendu ce personnage avec coeur, et ceci n'est pas un abandon de poste, mais une décision, que je n'ai pu contrôler", avant de souhaiter bonne route aux fans et à la série, "Bonne suite à tous et merci d'avoir supporter Sophie (!) pendant toute une année".

Un départ logique pour Sophie

Malgré tout, la fin de ce personnage - qui a été envoyé sur Paris avec son nouveau compagnon, n'est en rien une surprise. Comme l'a rappelé l'interprète de Sophie, son héroïne n'a jamais été adoptée des fans, "Je suis désolé que les fans et le public n'aient pas aimé le personnage de Sophie Corcel. Il a été écrit comme ça." Et alors qu'elle était principalement liée à Roland, mais que ce dernier est de moins en moins présent à l'écran, la faute aux envies de repos de Michel Cordes, sa présence ne faisait plus grand sens.

Une déception pour la comédienne ? Pas vraiment. Elle l'a assuré, elle ne regrette en rien son expérience sur la série. Selon elle, ce sont au contraire ces rôles qui seraient les plus intéressants à jouer, "Moi j'ai aimé l'interpréter et j'ai aimé vos réactions aussi, malgré tout... Car cela rend vivant notre métier et nos personnages !" Et qui sait, peut-être aura-t-elle un jour le droit à un arc de rédemption !