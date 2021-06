Plus belle la vie : Roland de retour mais bientôt parti ? Michel Cordes tease déjà son départ

De nouveaux problèmes familiaux pour Roland

Surprise, Roland est de retour au Mistral après plusieurs mois d'absence. Une surprise ? Pas tant que ça. Comme l'a confié Michel Cordes - son interprète, à Télé-Loisirs, même si on l'avait quitté "sur une terrible fâcherie avec Thomas" et "sur la mort du compagnon de Sophie, assassiné par François", le senior du Mistral est incapable de rester éloigné de sa famille, "Pour lui, les enfants sont sacrés. Donc, il veut absolument se réconcilier avec tous ses enfants et rétablir l'harmonie entre ses enfants aussi".

Malheureusement, le comédien l'a confié, sa mission pourrait ne pas connaître la happy ending souhaitée, "Thomas et Roland vont-ils se réconcilier ? Pas complètement, non." Michel Cordes l'a ensuite précisé, avec l'ajout de deux nouveaux enfants récemment officialisés, tout est beaucoup plus compliqué pour son personnage aujourd'hui, "La famille, c'est bien connu, c'est une source d'intrigues énormes pour les auteurs. Roland va se retrouver confronté aux rivalités. (...) C'est souvent ça la famille, il y a de vieilles rancoeurs, des secrets qui se trimballent sur plusieurs générations."

Un départ déjà prévu

De fait, Michel Cordes l'a laissé entendre, le retour tant attendu de Roland dans Plus belle la vie pourrait être de courte durée. A en croire l'acteur, il est déjà prévu de mettre en scène son nouveau départ, "Les auteurs de Plus belle la vie ont exploité tout cela et Roland va repartir sans avoir réellement réglé le problème. Au moment où son secret est découvert [il se fait passer pour malade afin d'attirer la sympathie], il ne lui reste plus qu'une chose à faire, partir la queue entre les jambes."

Bon, on vous rassure tout de même, l'histoire du père de Thomas est loin d'être terminée, "Je pense qu'il reviendra, il y a encore des choses à jouer". Néanmoins, les scénaristes devront s'améliorer pour convaincre Michel Cordes de participer à la suite. La raison ? L'attitude de Roland lors de cette intrigue l'a quelque peu perturbé/déçu, "Il a une psychologie à géométrie variable car Plus belle la vie est un feuilleton. Pour moi, cela ne ressemble pas tellement à Roland. Je ne crois pas qu'il ferait cela."

Le message est passé.