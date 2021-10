Plus belle la vie : Léa François triste et déçue par le départ de Grant Lawrens (César)

Après Samia en début d'année, c'est un autre personnage emblématique de Plus belle la vie qui a trouvé la mort au Mistral ce vendredi 15 octobre 2021. Après avoir joué avec le feu ces dernières semaines en commanditant la disparition de Baptiste et en faisant chanter Jacob, César a en effet été éliminé par le terrible psychopathe de la série, bien aidé de Camille. Un véritable choc pour les téléspectateurs, mais également pour Léa François.

Léa François déçue par le départ de Grant Lawrens

Sur son compte Instagram, l'interprète de Barbara n'a pas caché sa tristesse à l'idée de voir partir Grant Lawrens, son compagnon de jeu à l'écran, "Qu'il va me manquer ce sourire... Il y a quelques mois, je vous ai dit que j'étais tombée de ma chaise en lisant les scénarios. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi".

L'actrice l'a ensuite confessé, même si Grant Lawrens n'est pas rancunier envers la disparition de son personnage et comprend qu'elle a été imaginée pour le bien de l'histoire, elle est de son côté extrêmement déçue par cette fin précoce, "On aurait voulu continuer à s'amuser encore un peu car je suis sûre que ce couple pouvait réserver encore une bonne dose de surprises mais c'est comme ça..."

"Je vais certainement un peu moins rigoler sur le plateau"

On vous rassure, Léa François n'est bien évidemment pas en colère contre les auteurs. Au contraire, elle a conscience que c'est ce genre de scénarios qui permet à la série d'être toujours autant suivie après tant d'années, "C'est ça aussi Plus belle la vie, des rebondissements auxquels on ne s'attend pas". Malgré tout, elle n'a pas caché être déjà nostalgique de sa belle amitié avec son partenaire.

"C'est surtout une série qui m'aura permis de rencontrer cet acteur génial. Tellement loin de César. Ce qui prouve quel acteur tu es, a-t-elle ainsi partagé, très émue. Je vais certainement un peu moins rigoler sur le plateau maintenant que je n'aurai plus tes répliques cultes et tes yeux rieurs en face de moi, mais ce qui reste malgré tout c'est une gratitude infinie : merci Grant Lawrens d'avoir été mon partenaire."

Reste désormais à savoir si Théo Bertrand - l'interprète de Kévin Bélesta, personnage menacé par Camille, va bientôt suivre les pas de Grant Lawrens.