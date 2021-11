Plus belle la vie : le prénom du bébé de Jean-Paul Boher et Léa Nebout enfin dévoilé

Léa Nebout va accoucher au Mistral

Cette fin d'année s'annonce mouvementée au Mistral de Plus belle la vie. Alors que la cité phocéenne sera victime d'une gigantesque panne d'électricité lors d'un nouveau prime qui sera diffusé le 30 novembre 2021 sur France 3, deux des personnages préférés des fans vont connaître une belle surprise dès le début du mois de décembre.

Et pour cause, comme on peut le découvrir dans un extrait inédit de l'épisode 4423 (voir ici), c'est le 1er décembre prochain que Léa Nebout va donner naissance à son enfant. Un événement très attendu des fans qui, si l'on se fie à la vidéo, ne se déroulera cependant pas comme prévu, la faute aux conséquences du black out total en ville. Oui, ce n'est pas dans un hôpital et encore moins entourée de médecins que l'héroïne accouchera de sa petite fille.

Le prénom du bébé de Jean-Paul et Léa dévoilé

De quoi craindre le pire pour le bébé ? A priori, la réponse est non. Dans un autre extrait inédit issu cette fois-ci de l'épisode du 2 décembre 2021, on peut constater avec soulagement que la maman et l'enfant iront parfaitement bien et ne seront pas victimes de problèmes à la suite de cet accouchement improvisé. Mieux, toute cette émotion débloquera même quelque chose chez Léa (Marie Hennerez) qui va (enfin) trouver le prénom à donner à sa fille.

Alors que Jean-Paul Boher (Stéphane Hénon), le papa, interpellera sa compagne, "Faudrait peut-être lui trouver un petit prénom", la jeune maman lui répondra, "Aurore. Je sais que ce n'était pas dans la sélection, mais elle est née quand le jour s'est levé, alors... Ca te plait ?" Un choix aussi original que poétique qui fera bien évidemment le bonheur du nouveau capitaine, "Aurore ? J'adore. Oui je t'assure, j'adore".

Après avoir débuté l'année de la pire des façons avec la mort de Samia, Jean-Paul va finalement pouvoir la conclure avec le sourire !