Plus belle la vie : Fabienne Carat (Samia) harcelée sur le tournage, la comédienne raconte

En mai dernier, Fabienne Carat révélait dans son livre Danse avec la vie avoir été victime de harcèlement de la part d'un réalisateur sur le tournage de Plus belle la vie. Une situation difficile à vivre pour l'actrice, sur laquelle elle a accepté de revenir dans l'émission Un éclair de Guény (Radio VL) ce mercredi 23 septembre.

Fabienne Carat harcelée sur le tournage

Pendant près de quinze jours, le réalisateur en question lui aurait ainsi mené la vie dure sans aucune raison, au point de la faire craquer. Elle a révélé, "Je suis arrivée à me dire qu'il avait peut-être des problèmes avec sa maman ou avec les femmes". Puis, l'interprète de Samia l'a ensuite confessé, ce harcèlement la hante encore aujourd'hui, "Je me trouve pathétique. Je suis très attristée par moi-même [à l'idée de s'être laissée faire] (...) Cette histoire a 5 ans et j'en étais encore là, de me laisser maltraiter comme ça, en tournage, alors que je suis l'actrice principale."

La comédienne toujours aussi en colère

Heureusement, Fabienne Carat a finalement repris les choses en main en se plaignant auprès des personnes compétentes, "Je me suis dit que ce n'était pas possible en fait de se laisser parler comme ça, de se laisser maltraiter sur un tournage où je suis l'actrice principale", et a réussi à faire suspendre le réalisateur.

Toutefois, Fabienne Carat l'a tristement précisé, cette affaire l'a forcée à changer avec le temps, "On s'étonne que j'ai beaucoup de caractère, que j'ai une grande bouche comme on peut dire, que je ne me laisse plus faire... Mais je ne suis pas comme ça à la base. A la base, je suis une fille toute gentille, toute simple, tout mignonne". Plus frustrée que jamais par cette situation qui touche plein d'autres femmes, la comédienne n'a pas caché sa colère face à cette société marquée par la masculinité toxique, "Nous les femmes, on doit toujours à un moment donné devenir méchantes et dire stop, se transformer en pitbull, et c'est dramatique de devoir en arriver là pour se faire respecter."

Entre ça et les critiques de certains fans, incapables de prendre du recul, Fabienne Carat n'a pas connu que des beaux moments sur Plus belle la vie...