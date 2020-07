Plus belle la vie : Fabienne Carat (Samia) a failli quitter la série, elle s'explique

Un presque départ pour Fabienne Carat

Difficile d'imaginer Plus belle la vie sans Fabienne Carat. Pourtant, la comédienne vient de le révéler lors d'une interview accordée à sudinfo, elle aurait pu quitter la fiction quotidienne de France 3 il y a de cela quelques années, "C'était juste après Danse avec les stars et j'avais fait comme un cycle. Franchement, j'étais presque prête à voler de mes propres ailes, à partir."

Des propos surprenants quand on connait l'importance de Samia au Mistral aujourd'hui et l'amour du public à l'encontre de ce personnage (quoi que les réactions ne sont pas toujours très tendres), mais qui s'expliquent logiquement. Premièrement, il y avait une période où les scénaristes avouaient ne plus avoir d'idées pour cette héroïne, ce qui l'avait forcément travaillée. Deuxièmement, Fabienne Carat l'a précisé, elle laisse toujours la porte ouverte à l'imprévisible, "J'ai toujours eu les deux pieds dedans et la tête dehors. Le métier, c'est aussi savoir accepter et supporter la précarité, ne pas savoir ce qu'on va faire demain."

Une vraie vie d'actrice

Autrement dit, la comédienne - qui se décrit pourtant comme "une grande anxieuse", n'est étonnamment pas du genre à s'inquiéter pour son futur parce qu'elle envisage son métier d'une façon sincère, "Si je fais les choses, c'est par passion : je ne vais jamais aller à un casting pour manger. Je suis tellement entière que ce n'est pas possible." Elle a par ailleurs tenu à le préciser, "Ce métier, il ne faut vraiment pas le faire pour l'argent. Déjà, il arrive qu'on ne soit pas payé..." Une drôle de façon de voir les choses qui est probablement la raison de son joli succès à la télé et de ses bons choix de carrière.

Et à la question, "pourquoi est-elle finalement restée dans Plus belle la vie ?", la réponse est très simple ; quitter ce rôle n'était pas forcément cohérent avec son besoin et ses envies du moment, "J'ai toujours eu extrêmement conscience de la chance que j'avais d'avoir du travail régulièrement." Il aurait donc été dommage de tout quitter sans que cela ne soit totalement justifié. Après tout, ce rôle ne l'a jamais empêchée de faire d'autres choses.