Plus belle la vie : Fabienne Carat (Samia) insultée par les fans, l'actrice déçue par les scénarios

Si l'on se fie aux intrigues actuelles de Plus belle la vie, les chances de voir Samia et Boher se remettre en couple sont minces. Après tout, Samia est fiancée à Hadrien et le mariage se prépare, tandis que Boher est sous le charme d'Irina au point de vouloir lui passer la bague au doigt. Un vent de fraîcheur dans l'histoire qui semble plaire à Fabienne Carat, elle qui a visiblement beaucoup souffert des dernières intrigues entre les deux ex.

Fabienne Carat déçue par l'écriture de Samia

Auprès de sudinfo.be qui rappelait à la comédienne combien les fans "espèrent toujours les voir former à nouveau un couple", l'actrice a en effet révélé ne pas garder un très bon souvenir de la séparation entre Boher/Samia et en être encore marquée, "Quand la production les a séparés, ça a été très compliqué, même pour moi. Il y a des gens qui ont fait un amalgame, certains m'insultaient même ! Alors que je suis totalement impuissante face aux textes et face à ce qui se passait."

Très attachée à son personnage, Fabienne Carat n'a d'ailleurs pas hésité à tacler le travail des scénaristes à ce sujet, "C'est vrai que l'écriture a beaucoup terni l'image de Samia, donc la mienne un petit peu." Selon la comédienne, "Boher a eu le beau rôle du gars victime de sa femme", alors même qu'il était loin pourtant d'être innocent dans cette histoire, "La façon dont elle a quitté Boher n'a pas du tout été traitée sous l'angle où lui se rapprochait d'Ariane avec son passé qui resurgissait et Samia qui se sentait exclue, délaissée, et s'éloignait. C'était : Samia pète un plomb et va voir Djawad."

Il faut tourner la page Samia/Boher

Et si les années et les intrigues sont désormais passées depuis cette rupture marquante, le traumatisme reste le même. A en croire ses propos, l'écriture aurait été tellement maladroite à l'époque que les conséquences se feraient encore ressentir en 2020 à l'encontre de son héroïne, "Aujourd'hui encore, je vois sur les réseaux : 'j'espère pas qu'ils se remettront ensemble parce qu'elle mérite de souffrir'. Samia reste un personnage très aimé, mais par rapport à cet amour de malade pendant des années, où certains considéraient Samia comme 'Le fantasme', ça a été un peu terni, malheureusement."

De fait, Fabienne Carat l'assure, il est temps que tout le monde (fans comme scénaristes) tourne la page aujourd'hui : "le couple est séparé et il y a des deuils à faire, comme dans la vie. (...) Remettre ensemble aujourd'hui Samia et Boher, je trouve que ce serait compliqué après tout ça".