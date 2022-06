Plus belle la vie annulée : Laetitia Milot (Mélanie) de retour pour la fin ? L'actrice serait boycottée

Après de longs mois de négociations, le groupe France Télévisions a décidé d'annuler Plus belle la vie. Aussi, pendant que les producteurs tentent de trouver un autre moyen de sauver la série, France 3 a déjà coché la date du 18 novembre 2022 pour y diffuser le dernier épisode de l'emblématique fiction quotidienne.

Mélanie de retour pour la fin de Plus belle la vie ?

Pour l'heure, très peu de détails sont encore connus sur la conclusion à venir, si ce n'est qu'elle prendra la forme d'un prime et qu'elle verra de nombreux anciens acteurs cultes reprendre leurs rôles. De quoi ainsi s'attendre à voir Laetitia Milot ENFIN revenir au Mistral après des années d'absence ? A priori, la réponse est... non.

Si la comédienne s'est révélée aux yeux du grand public grâce à son rôle de Mélanie, une héroïne adorée des fans, celle-ci n'entrerait pas dans les plans des auteurs. Interrogée par Télé Magazine sur une possible apparition de sa part, Laetitia Milot a confirmé qu'elle n'avait pas été contactée, "France Télévisions à ses raisons que je n'ai pas à commenter".

Laetitia Milot toujours attachée à la série

Une révélation étonnante et décevante, d'autant plus qu'elle assure être toujours autant attachée à Plus belle la vie. Après avoir confié son émotion à l'idée de voir la série s'arrêter, "Pour moi, évidemment, c'est une page merveilleuse qui se tourne", l'actrice a précisé, "Je ne garde que des bons souvenirs de Plus belle la vie, de son ambiance familiale. Je revois d'ailleurs régulièrement certains acteurs."

Visiblement émue par la situation, elle ensuite ajouté : "Quoi qu'il en soit, Plus belle la vie restera à jamais la série qui m'a fait connaître du public". On croise désormais les doigts pour que son message soit entendu et motive les créateurs à changer d'avis.