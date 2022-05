Plus belle la vie annulée : "Ce n'est pas encore fini", le message fort de Léa François (Barbara)

C'est en septembre prochain que le tournage de Plus belle la vie prendra fin, tandis que France 3 diffusera le dernier épisode de la série le 18 novembre 2022 à l'occasion d'une soirée très spéciale qui pourrait être portée par de nombreux retours exceptionnels.

"Ce n'est pas encore fini"

Et tandis que les producteurs de la fiction quotidienne passent actuellement leurs journées à essayer de sauver les aventures du Mistral en lui trouvant un nouveau diffuseur (le groupe TF1 serait notamment intéressé), Léa François a demandé aux fans de ne pas profiter de cette triste situation pour se désintéresser de Plus belle la vie.

"J'ai vu passer un bon nombre de posts de 'arrêt de pblv' à 'c'est fini, clap de fin', en passant par cette question qui revient souvent 'mais qu'est ce qu'on peut faire ?', a dans un premier temps écrit l'interprète de Barbara sur Instagram. Alors non, ce n'est pas encore fini et je vais vous dire ce que vous pouvez faire, c'est ce que vous faites depuis près de 18 ans : continuer à regarder les épisodes jusqu'à la fin de l'année et kiffer toutes les surprises qu'on vous prépare".

Léa François toujours impressionnée par les histoires

La comédienne l'a en effet précisé, malgré la possible fin de cette aventure, l'équipe créative à l'origine de la série ne compte rien lâcher jusqu'à la fin et a déjà prévu d'en mettre plein les yeux au public. "Je peux vous dire que de notre côté, on ne lâche rien et que le final sera fou, a déclaré Léa François, particulièrement enthousiaste vis-à-vis des futures intrigues. Je continue d'halluciner chaque semaine en découvrant ce que les auteurs concoctent à ma petite Barbara et, croyez moi, elle n'est pas au bout de ses surprises".

Autrement dit, il serait dommage de passer à côté des révélations et rebondissements à venir simplement par déception envers l'annulation. D'autant plus que Laurent Kérusoré (Thomas) l'a lui-même rappelé, les auteurs laisseront des portes ouvertes pour une suite ailleurs. Ca serait donc dommage de ne pas être à jour en cas de renouvellement surprise.