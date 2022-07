Pirates des Caraïbes : cette scène coupée change totalement notre vision sur Jack Sparrow

Une séquence - désormais disponible sur YouTube et dans les bonus DVD/Blu-ray, que les fans auraient néanmoins aimé découvrir au cinéma. Et pour cause, en plus d'expliquer pourquoi les deux personnages sont des ennemis de longue date, celle-ci vient apporter une humanité supplémentaire à Sparrow, alors même que l'égoïsme et l'égocentrisme de cet anti-héros sont souvent prédominants à l'écran.

Heureusement, les producteurs se sont légèrement rattrapés ensuite avec le 5ème film, La Vengeance de Salazar (2017) qui a permis d'explorer un peu plus l'histoire de Sparrow et ce qui se cache derrière sa carapace.

Article écrit en collaboration avec nos collèges espagnols de adorocinema.