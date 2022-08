Pierre Niney : "Ton tweet est honteux", sa mauvaise blague sur un étudiant et Leonardo DiCaprio fait polémique, il réagit

Les internautes en colère contre l'acteur

Malheureusement pour la star d'OSS 117 - Alerte rouge en Afrique noire, cette petite blague n'est pas très bien passée auprès des internautes. Là où le sujet de l'intervention de Tom Veloso est plus que d'actualité et source d'angoisse pour des milliers de jeunes face à l'augmentation inquiétante de l'inflation qui pourrait poser de nombreux problèmes à la rentrée avec des loyers en hausse et des paniers de courses de plus en plus vides, l'acteur a été accusé d'être déconnecté de la réalité.

Très rapidement, on a donc pu découvrir de nombreuses critiques particulièrement virulentes à son encontre, que ce soit, "Faire de l'humour sur la précarité des étudiants... Très décevant de votre part", "Pierre Niney entre le soutien à Polanski et sa tentative d'humour sur le physique d'un étudiant précaire, il a bien mérité son Oscar du tarba de l'année", "Je déteste l'image que renvoie Pierre Niney, autant c'est un acteur d'exception mais qu'est-ce qu'il a l'air énervant avec ses manières de bobo bourgeois" ou encore, "Dis-donc si tu pouvais avoir un peu de décence du haut de ta tour d'ivoire ? Ce mec se bat tous les jours pour les étudiants qui sont dans la précarité. Ton tweet est honteux."