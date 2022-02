McFly, Carlito et Pierre Niney : leur délire sur Feuille-Man avance réellement, un vrai film sur les rails ?

Le rêve des fans est sur le point de devenir réalité ! En janvier 2021, McFly et Carlito ont sorti un nouvel épisode de leur série "on appelle des gens au hasard" sur leur chaine Youtube. Cette fois, c'est Pierre Niney qui s'est prêté au jeu des canulars téléphoniques sur des personnes choisies à l'aveugle dans son répertoire de téléphone. Alors que l'acteur doit proposer une idée de film à une directrice de production, il invente le super héro Feuille-Man. Son super pouvoir ? Faire le poids d'une feuille et se jeter des immeubles. Les fans ont tout de suite été conquis et le héros a tout de suite fait le buzz. De nombreux fan-arts ont vu le jour sur les réseaux sociaux. Ce jeudi 10 février 2022, McFly a annoncé une nouvelle qui devrait réjouir ses abonnés.

Un film en préparation