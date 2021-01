Mcfly et Carlito : Feuille man, leur faux film imaginé avec Pierre Niney rend fou les internautes

Feuille man, le super-héros qui "se jette des immeubles"

Après Spider-man, Superman ou encore Batman, voici FeuilleMan. Son super pouvoir ? Faire le poids d'une feuille et se jeter des immeubles. Cette fausse idée de film nous vient tout droit de l'imagination de Pierre Niney... qui est allé encore plus loin avec "Ver Woman, une femme ver, un fils qui est un tableau et une grand-mère qui est une serrure de porte". Le mieux dans tout ça est que la directrice de casting au bout du téléphone croit totalement en l'histoire déjantée de l'acteur et Mcfly et Carlito.

En même temps, il faut reconnaître que Pierre Niney est hyper convaincant : "J'ai l'impression qu'ils veulent faire un truc un peu lourd, on sent que ce sont des forceurs", balance-t-il pour la blague dans la vidéo YouTube des deux complices. Une blague qui a donné naissance à un moment WTF et drôle, mais qui a aussi donné quelques idées aux internautes. Pour preuve, le graphiste Rico Jr. est allé jusqu'à dessiner une affiche de film pour Feuille man.